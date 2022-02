In auto con hashish e coltello: nei guai un 25enne lomellino

Controlli straordinari, in Lomellina, finalizzati a verificare il rispetto della normativa sanitaria per il contenimento del Covid-19; alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio; al controllo della circolazione stradale. A eseguire gli accertamenti sono stati i carabinieri del Comando di Vigevano che hanno lavorato principalemnte nei Comuni di Robbio, Gravellona Lomellina e Candia. Durante questi servizi, i militari operanti hanno: controllato circa 137 persone e circa 50 veicoli; controllato circa 18 esercizi commerciali e relativi clienti; elevato un verbale per violazione del Codice della Strada, in quanto un cittadino di Biella viaggiava con il proprio furgone con la revisione scaduta.

Sottoposto a controllo un cittadino vigevanese, 25enne, con precedenti di polizia che a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo circa di hashish e un coltello a lama fissa della lunghezza di 10 centimetri, che sono stati sequestrati. Il giovane, si è rifiutato di sottoporsi alle analisi tossicologiche, motivo per il quale è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pavia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per essersi rifiutato di sottoporti alle analisi tossicologiche. La patente di guida gli è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Pavia; infine è stato anche segnalato alla Prefettura di Pavia per il possesso di sostanza stupefacente.