Complimenti ad Alberto Pipitone dalla Lega Salvini di Vercelli

La sezione cittadina della Lega Salvini premier si complimenta con il consigliere comunale Alberto Pipitone, nominato dal gruppo consiliare capogruppo di quest’ultimo. Certi, stante la serietà e competenza di Alberto, del proficuo lavoro che porterà avanti non possiamo che esserne soddisfatti di tale nomina.

Il gruppo consigliare fino ad oggi ha dimostrato di non cadere nelle sterili polemiche ma ha badato di svolgere seriamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo, non mancando di supportare la giunta in questi difficili periodi pandemici. Restiamo convinti che mentre altri gruppi politici rappresentati all’opposizione, continuino nel guardare il dito senza vedere la luna, si debba in un periodo ribadiamo così delicato, concentrarsi sulle necessità dei vercellesi in toto. Serietà e concretezza per la risoluzione delle criticità dovrebbe essere il modus operandi di tutti ma ahinoi prendiamo atto del filosofeggiare politico altrui che nessun apporto positivo e tantomeno costruttivo pone in essere con tale impostazione, figlia di quel retaggio politico tanto caro alla cosiddetta prima Repubblica.