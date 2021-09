Luce e gas, ‘uBroker Srl’ e risparmio-ricavo in bolletta sono sinonimi

‘uBroker Srl’ cresce senza sosta. E, con lei, anche il risparmio in bolletta degli italiani. Sono oltre 150mila i clienti soddisfatti dal player di luce e gas che dal 2015 a oggi, anno del suo approdo sul mercato, ha azzerato più di 20mila bollette, Canone Rai e accise incluse.

Risultati incoraggianti e sorprendenti, ottenuti grazie a un inedito, collaudato, rodato ed efficace meccanismo di fidelity program tramite il quale si trasformano costi abituali in opportunità ricorrenti.

Numeri imponenti e solidi destinati a crescere in pandemia, grazie al ricorso a un sapiente uso del web quale strumento privilegiato di contatto, che hanno portato ‘uBroker Srl’ a essere sempre più preferita da migliaia di italiani quale partner ottimale per le forniture domestiche e di PMI sparse sull’intero territorio nazionale.

“Ci apprestiamo a un 2022 ancora migliore, essendo cresciuti esponenzialmente al tempo del Coronavirus”, esordisce Cristiano Bilucaglia, Ceo e Chairman dell’azienda con sede a Collegno, nel Torinese.

“Aderire a scelgozero.it significa consumare in modo consapevole. Vuol dire essere parte di un meccanismo redistributivo che premia la distribuzione della ricchezza a una community virtuosa e sempre più ampia. Equivale a sapere di poter contare su fatture trasparenti e più leggere, prive di tutti quei costi aggiuntivi normalmente destinati ai maxi investimenti pubblicitari radiotelevisivi, tabellari e on line con personaggi famosi dai cachet esosissimi”, puntualizza il Presidente di ‘uBroker Srl’.

“Preferiamo destinare quei volumi ai nostri clienti affezionati, garantendo scontistiche sempre più ampie in bolletta fino ad azzerarla e costante formazione ai nostri professionisti. Ed è la soddisfazione crescente, la fiducia toccata e ripagata con mano la sola leva della nostra crescita: chi sceglie ‘uBroker’ naturalmente ne diventa anche promotore, testimonial, contribuendo a diffonderne autonomamente i molteplici benefici e vantaggi alla propria cerchia di contatti. Riservandosi così, oltre a un considerevole risparmio annuale, anche nuovi ricavi netti con cui migliorare e integrare il proprio reddito, in un’ottica di potenziamento del proprio tenore di vita”, conclude entusiasta Cristiano Bilucaglia, cofounder della stimata azienda italiana insieme a Fabio Spallanzani, e mecenate apprezzato anche dalle principali associazioni solidali e consumeristiche italiane per la generosità delle sue opere di benemerenza destinate a giovani, nuove povertà e Terzo Mondo.