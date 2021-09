Maratona Rock: 14 band e Valerio Scanu in piazza Antico Ospedale

Quattordici gruppi, musica a volontà, l'omaggio a Franco Battiato e un ospite d'onore: Valerio Scanu.

Torna Maratona Rock, oggi, domenica 5 settembre a partire dalle 16 nella piazza Antico Ospedale. L’edizione sarà intitolata alla memoria di Franco Battiato, l’autore e interprete recentemente scomparso al quale renderà omaggio la band del talento vercellese Giuseppe Garavana.

L’evento coinvolge 14 gruppi musicali, che si esibiranno per venti minuti ciascuno sul palco che ha ospitato la rassegna estiva, allestito in piazza Antico Ospedale. Al passaggio tra un gruppo e l’altro verranno accuratamente sostituiti o sanificati strumentazione comune e microfoni, mentre gli strumenti personali saranno curati dai singoli partecipanti.

Per rispettare l’attuale normativa in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19, il pubblico potrà accedere allo spazio soltanto con il green pass e sarà accompagnato alle postazioni a sedere per il mantenimento della distanza. Oltre al personale di servizio, un gruppo di giovani che svolgono il servizio civile presso il Comune di Vercelli ed enti partner aiuteranno a seguire l’evento rispettando le norme di sicurezza. Non occorre prenotare né restare tutta la giornata a seguire le esibizioni ma, raccomandano dal Comune, è essenziale restare seduti per tutto il tempo della presenza alla manifestazione, dal momento che sono ammessi solo spettacoli musicali statici.

«Come nella tradizione della Maratona Rock – dice l’assessore agli Eventi, Mimmo Sabatino – chiude la serata con alcuni brani musicali un ospite, grazie all’associazione Minuetto: la special star 2021 sarà Valerio Scanu, che si esibirà intorno alle 22.15».

Prima di lui, il palco sarà per Citizens, Do di petto, Gaelle, The Eye Skull Grunge, 4URockband, Radio, Jekos, Reborn, Distonic Funk, Sportless Mind, TinBlues Band, Mono Locale, Philleads, Gara Band.

Tutte le notizie, i video, gli aggiornamenti sulla giornata si trovano sulla pagina facebook Festa della musica Vercelli e sul sito vercelligiovani.it e social dedicati dell’Informagiovani del Comune di Vercelli.