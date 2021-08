Nicole Cena insegue la corona di Miss Grand Prix

Domani, sabato 7 agosto, è il grande giorno per la livornese Nicole Cena, in corsa per il titolo di Miss Grand Prix.

La studentessa 16enne di Livorno Ferraris, che a febbraio si è aggiudicata il titolo di Miss Grand Prix “on the web” va ora a caccia della corona vera e propria.

Tra le 24 finaliste del secondo più importante concorso di bellezza al femminile organizzato in Italia, e giunto quest’anno alla sua 34° edizione, c’è la giovane vercellese che domani sera in passerella a Pescara sfilerà con il "numero 1".

Nicole Cena salirà sul palco per la finalissima presentata da Jo Squillo in una serata che vede ospiti importanti con il presidente di giuria Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.

Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e la vincitrice del 2020 Camilla De Berardinis che domani sera poserà la corona sulla testa della vincitrice.

Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.