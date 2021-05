Quaranta concerti in 4 mesi: il Viotti Festival riparte nel segno della grande musica

Riparte con grande entusiasmo e con molte novità la stagione concertistica della Camerata Ducale che, per la stagione estiva 2021, metterà in campo ben 40 eventi in soli 4 mesi.

“La musica (ri)splende”: è lo slogan con il quale il Viotti Festival di Vercelli torna a esibirsi dal vivo, davanti al suo pubblico, dopo oltre un anno dall'inizio dell'emergenza Covid e la, purtroppo breve e solo parziale, riapertura della scorsa estate.

A presentare la stagione, nel corso di una conferenza stampa ospitata alla Fondazione Crv, sono stati Cristina Canziani, il presidente della Fondazione, Aldo Casalini, l'assessore Gianna Baucero e il presidente di Atl, nonché neo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, Pier Giorgio Fossale.

La stagione prenderà ufficialmente il via domenica 16 maggio 2021 nella chiesa di Sant'Agnese in San Francesco, con Guido Rimonda e il quintetto della Camerata Ducale impegnati nell'atteso concerto di presentazione: sarà il tradizionale concerto di presentazione della stagione, appuntamento sempre apprezzato dai vercellesi. Che, per prima cosa, si troveranno a gustare i concerti della Camerata in orario pre-serale sulla scorta di quanto avviene nel nord Europa. Per ovvi motivi sanitari, gli spettacoli saranno tutti a prenotazione obbligatoria (CLICCA QUI PER LE ADESIONI AL PRIMO CONCERTO) e non prevederanno più l'intervallo.

Altro appuntamento importante sarà il 3 giugno con l’inaugurazione del nuovissimo Viotti Club, in via Galileo Ferraris: Guido Rimonda e Cristina Canziani daranno il benvenuto al pubblico in una sala destinata a diventare punto di riferimento per la musica a Vercelli: la sede della Camerata Ducale in via Ferraris, 14. «Lo abbiamo denominato Viotti Club - spiega Canziani - per sottolineare il desiderio di creare una comunità, un senso di appartenenza tra coloro che tengono alla musica e alla cultura, sarà uno spazio aperto a tutti nel quale verranno organizzati concerti, incontri, presentazioni e molto altro ancora, in aggiunta a tutte le attività di biglietteria e prenotazione legate al Viotti Festival».

A questo evento inaugurale seguiranno molti altri appuntamenti di grande interesse, come il concerto orchestrale di apertura, dedicato al progetto Smile, Uno Stradivari al cinema ospitato nell’area dell'Antico Ospedale messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, e i 6 appuntamenti con grandi solisti in cartellone al Teatro Civico, tra i quali sono assolutamente da segnare in agenda il concerto con Emmanuel Tjeknavorian direttore e Giulia Rimonda al violino, quello con la violinista Anna Tifu e l'evento che vedrà protagonista uno dei più grandi compositori e interpreti mondiali, Giovanni Sollima.

Ma il resto non sarà certo da meno: nello splendido chiostro del Museo Leone sarà possibile seguire i 4 concerti legati alla VII edizione del Concorso Ducale.LAb, che premia i migliori diplomati dei Conservatori piemontesi, e, sempre al Museo Leone, gli appuntamenti della serie Pianofortissimo in collaborazione con la Società dei Concerti di Milano (gli artisti inseriti fanno parte del prestigiosissimo Premio Mormone).

Da non perdere, poi, i 3 concerti con la CDJ - Camerata Ducale Junior, formazione under 25 nata dalla Camerata Ducale o ormai diventata, in soli due anni, una realtà di valore nazionale. La novità di questa stagione sarà che i maestri preparatori, tutti solisti di valore mondiale come il pianista Andrea Lucchesini, il violinista Alessandro Milani, spalla dell’Orchestra Nazionale della Rai di Torino, il flautista Massimo Mercelli, non solo seguiranno la preparazione del concerto, ma si esibiranno insieme ai giovani musicisti.

Impossibile dimenticare, poi, sia il tradizionale concerto del 1 agosto per la festa patronale nella Basilica di Sant'Andrea, sia gli eventi di spicco per il Viotti Day&Night, la kermesse che per un intero fine settimana riempirà di musica strade, piazze e palazzi di Vercelli e di Fontanetto Po. Impossibile dimenticare, poi, sia il tradizionale concerto del 1° agosto per la festa patronale, sia gli eventi di spicco del Viotti Day & Night, la kermesse che per un intero fine settimana riempirà di musica strade, piazze e palazzi di Vercelli e Fontanetto Po. Fiore all'occhiello del Viotti Day & Night sarà, il 25 settembre, il concerto del grande pianista jazz Danilo Rea. Un concerto che, tra l'altro, sarà anche l'occasione per avviare una nuova collaborazione: quella con Raccolti Festival, la rassegna culturale che per tre giorni animerà il chiostro dell'ex monastero di San Pietro Martire.

Altra novità dell'anno sono i 16 concerti organizzati all'ora del tè nel nuovissimo Viotti Club: un modo simpatico e “leggero” per creare una vera, positiva (ma sicura) aggregazione dopo tanti mesi di forzato distanziamento sociale. La rassegna non poteva che chiamarsi Viotti-Tea.

«Dopo ogni pandemia che si è verificata nella storia - è il commento di Pier Giorgio Fossale - la società ha avuto un rimbalzo culturale, segno della volontà di ripresa e di ritorno alla vita. La Camerata anticipa questo momento offrendo ai vercellesi una stagione veramente ricca».