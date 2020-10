Travolto dal trattore, muore pensionato 68enne

"La ASD Polisportiva tutta, dirigenti, giocatori, atleti esprimono grande tristezza per la morte del nostro amico Sandrin. Oggi pomeriggio, mentre lavorava in vigna, si è rovesciato il trattore. Profonde e sincere condoglianze a tutti i famigliari. Sandrin era, e sarà per sempre, per noi un grande esempio. Ci vorrebbero volumi interi per parlare di lui ma diremo semplicemente Ciao Sandrin".

Con queste parole la Polisportiva di Roasio annuncia la tragica scomparsa di uno dei soci fondatori e punto di riferimento del sodalizio sportivo.

Sandro Fabris aveva 68 anni ed è rimasto vittima di un tragico incidente, avvenuto in una vigna di Lozzolo: il trattore, ribaltandosi e lo ha schiacciato, senza lasciagli scampo.

Fabris lascia la moglie Daniela e due figli: maestro di tennis per il sodalizio, persona stimata e di compagnia, musicista per passione, Fabris lascia un grande vuoto nel mondo delle associazioni e del paese.