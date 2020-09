Da Santhià a Codogno di corsa per rendere omaggio alle vittime del Covid

“Ripartiamo insieme, da dove tutto è cominciato”, è la manifestazione in programma da oggi (venerdì) a domenica a Codogno dove sono stati organizzati diversi eventi per ricordare le vittime del Coronavirus. Tra i partecipanti anche il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio che, per raggiungere la località lombarda, ha scelto un mezzo di locomozione davvero originale... le gambe.

Ultramaratoneta con alle spalle molte prove impegnative, Cappuccio è partito giovedì sera da Santhià con l'obiettivo di raggiungere Codogno alle 20 di venerdì, dopo una corsa lunga 140 chilometri.

Nel suo percorso Cappuccio ha attraversato nella notte San Germano, Vercelli, Palestro, Robbio, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Mortara, Tromello, Garlasco e poi via via Gropello Cairoli, Pavia, Belgioioso, Casalpusterlengo per arrivare in serata a Codogno.