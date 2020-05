Stroppiana ricorda Chicco e Michael, morti nell'incidente del pullman

Come ogni anno, da quel tragico maggio del 2007, Stroppiana ricorda Francesco Barbonaglia e Michael Vigna, i due bimbi morti dopo che il pullman della gita scolastica era finito fuori strada mentre percorreva la bretella Santhià - Stroppiana di ritorno da Torino.

Quest'anno, per le disposizioni collegate al Covid19, la messa di suffragio sarà completamente diversa, a porte chiuse con la sola presenza del sindaco e di un'insegnante in rappresentanza delle scuole.

"Nonostante questo momento difficile che ognuno di noi sta attraversando - scrive in un post il sindaco, Maria Grazia Ennas - Stroppiana non si dimentica dei nostri cari angioletti. Alle ore 17,30 nella chiesa parrocchiale verrà celebrata una messa in suffragio alla sola presenza del sindaco, in rappresentanza dell’intera comunità, e della maestra Cardano in rappresentanza degli alunni delle scuole. Dalle vostre abitazioni, un ricordo per Chicco e Michael".