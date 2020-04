La solidarietà non si ferma: donazioni da Assalam e dal Comitato Vecchia Porta Casale

Non si ferma la solidarietà verso l'ospedale e verso le fasce più deboli della popolazione. Nella giornata di mercoledì, nella sala del Consiglio Comunale, Harrada Noureddine, presidente dell'associazione Assalam di Vercelli ha consegnato nelle mani del commissario ad acta Pietro Presti, 4000 euro per l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per l'emergenza Covid-19.

"Un grande grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi e al presidente dell'Associazione Assalam, da parte di tutta la città", commenta il sindaco Andrea Corsaro che, sempre nella giornata di mercoledì ha anche ricevuto, dal presidente del Comitato Porta Casale, Guido Manolli, 500 mascherine confezionate acquistate grazie alla raccolta fondi organizzata tra gli associati. "Il Comune si occuperà di distribuirle alle persone che più ne hanno bisogno", assicura il sindaco, ringraziando l'associazione che si è dimostrata presente e vicina ai vercellesi anche in quest'occasione.