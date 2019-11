Vacanze di Natale a Dubai: eventi e attività

Vacanze di Natale a Dubai: tutti gli eventi e le attività

Che si tratti di una fuga strategica dalle incombenze natalizie o un piano programmato per godersi il tepore di un paese lontano, Dubai è di certo una delle mete più amate per trascorrere le feste di dicembre. Spiagge stupende, resort degni di tal nome e, perché no, tanti eventi per trascorrere una vacanza indimenticabile nell’Emirato.

Tra mare e avventura, dunque, vi consigliamo il periodo di Natale per visitare Dubai, quando il clima è favorevole e passeggiare per strada è un piacere. Si stima infatti che tra dicembre e gennaio le temperature si aggirino attorno ai 25-26° C, e per questo Natale e Capodanno risultano essere, senza rivali, il periodo migliore per visitare la location.

In questa guida vi riportiamo alcuni degli eventi più interessanti della città di Dubai a Natale, così da invogliarvi a prenotare oggi stesso la vostra vacanza in un posto davvero magico.

Dubai Shopping Festival

Ogni anno, tra il 26 dicembre e il 1° febbraio, in città si tiene il consueto “Dubai Shopping Festival”. Si tratta forse della festa più più attesa dagli amanti dello shopping, dell’arte e gli appassionati di cibo alla ricerca dei piaceri della cucina. Il Dubai Shopping Festival si estende su tutta la città con piccoli eventi localizzati nei vari negozi o nei centri commerciali. Gli esercizi pubblici si riempiono di offerte, sconti ed eventi che attirano il pubblico e invogliano a sfoderare la carta di credito. Non è un segreto che Dubai sia la città per eccellenza dello shopping, ma con il DSF tutto diventa ancora più affascinante: pensiamo ad esempio agli eventi dedicati al cibo, alle sfilate di moda, agli spettacoli degli artisti di fama internazionale, fuochi d’artificio, concerti e un festival del cinema.

Tenutosi per la prima volta nel 1996, il Dubai Shopping Festival è l’occasione giusta per rifornire i guardaroba e dedicarsi allo shopping selvaggio. È in questo periodo che le fashion victim si recano nell’Emirato per sondare i nuovi trend e mettersi alla prova con le lotterie stellari. L’evento coinvolge tutti i grandi centri commerciali della città e offre la possibilità di fare acquisti a prezzi speciali in tutti i settori, dall’elettronica all’abbigliamento. Se poi vi piace il lusso, dovete fare un salto al souk dell’oro, un mercato interamente dedicato ai gioielli che vi sedurrà in pochi minuti di permanenza. Ottima idea anche quella di visitare il souk delle spezie, dove quasi tutto costa meno dell’oro e ci si può rifornire di spezie freschissime per arricchire di profumi la cucina di casa.

Mercatini di Natale

Gli appassionati del piccolo artigianato o i turisti stanchi di strisciare la carta nei pos possono recarsi invece in una gita meravigliosa attraverso i Mercatini di Natale di Dubai. Si tratta di una serie di bazar che offrono piccoli oggetti costruiti a mano provenienti dall’Emirato o da paesi lontani. Qui non solo ci si lustra gli occhi con oggetti unici nel loro genere, ma è caldamente consigliato acquistare i regalini per parenti e amici al rientro delle vacanze, oppure un manufatto da conservare in salotto. Non perderti l’Atlantis Festive Village, un vero e proprio villaggio di Natale all’interno dell’Atlantis the Palm, il Souk Festive Market al Madinat Jumeirah – con tanto di visita di Babbo Natale e un trenino del Polo Nord per grandi e piccini.

Ski Dubai del Mall of the Emirates

Sì, sei arrivato a Dubai per goderti la spiaggia di perla dei resort ultralusso. Ma perché, già che ci sei, non concederti anche una giornata di sci? Non devi fare altro che andare allo Ski Dubai del Centro Commerciale “Mall of the Emirates”, noleggiare l’attrezzatura e goderti la pista di sci indoor più grande del mondo, dove è possibile anche praticare snowboard e altri sport invernali. Se non sei sicuro di quello che stiamo parlando, immagina: 85 metri d’altezza, 80 di larghezza e oltre 400 metri di lunghezza, per un totale di 5 percorsi differenti a difficoltà varie. Naturalmente la struttura offre anche corsi per imparare a destreggiarsi sulla neve, così da ottenere il massimo dalla propria permanenza in questa location. Chi volesse sciare allo Ski Dubai deve solo pagare il biglietto: compresa nel prezzo c’è tutta l’attrezzatura del caso per potersi gettare in pista, fatta eccezione per i guanti che devono essere acquistati separatamente o portati da casa.

Chi allo sci preferisce il relax, può sorseggiare una bibita calda al bar di ghiaccio grazie alla formula del biglietto Snowpark, un ticket speciale dedicato a chi vuole semplicemente passeggiare sulla neve o lanciarsi con lo slittino. All’interno della struttura la temperatura è costante a -4° C, una bella differenza rispetto ai 25-30 dell’esterno!

Dubai Chillout Lounge

Con i suoi -6° C, il Dubai Chillout Ice Lounge è forse una delle attrazioni più esagerate e belle della città. Stiamo parlando del primo salone di ghiaccio mai creato nel Medio Oriente, pensato apposta per gli amanti delle temperature polari. È un lounge cafè dove quasi tutti i complementi d’arredo sono fatti di ghiaccio e riflettono i giochi di luce di un’illuminazione che ne esalta al massimo la bellezza intrinseca. Chi entra per la prima volta al Chillout Ice Lounge viene immerso in una combinazione di vetro, ghiaccio e acciaio. Ti verrà chiesto di indossare gli abiti termici specifici per l’area, ovvero un parka con cappuccio e guanti di lana. Con addosso questi strumenti, dovrai sostare qualche minuto in una zona cuscinetto a 5 gradi sopra lo zero, così da abituare il corpo alla temperatura bassa ed evitare l’escursione troppo brusca.

In questo lounge cafè puoi scegliere il tuo tavolo di ghiaccio e gustare un drink di benvenuto, solitamente incluso nel biglietto d’ingresso. Chi preferisce può optare invece per una zuppa, una cioccolata calda o uno snack veloce, tutto rigorosamente sotto lo zero.

Eventi e shopping nei centri commerciali

Sebbene Dubai sia la capitale dello shopping per eccellenza un po’ tutto l’anno, in questo periodo in particolare si può respirare un’atmosfera davvero coinvolgente che invoglia lo spirito di condivisione. Ti consigliamo di portare una valigia in più per tutti i souvenir che ti verrà voglia di portare a casa! Questa è la città perfetta per chi desidera una fuga al calduccio, lontano dai climi gelidi invernali, e al tempo stesso è la destinazione ideale per chi non può proprio rinunciare allo shopping folle derivante dalle tradizioni del Natale europeo. Basta andare in uno dei moltissimi centri commerciali e vi sembrerà di essere a casa, ma con un tocco di lusso in più. Grandi abeti, decorazioni di neve, piste di sci e pattinaggio, aree indoor a tema e zone dedicate al divertimento e all’intrattenimento dei bambini: tutto per un soggiorno rilassante che vi invoglierà allo shopping.

I mall più famosi di Dubai sono certamente il Dubai Mall (circa 1200 negozi all’interno!), il Mall of the Emirates (famoso per le piste da sci), il Wafi Mall – i quali tutti gli anni si superano per offrire ai loro clienti il massimo in termini di eventi, sconti e celebrazioni alla Occidentale. Se stai cercando un’esperienza diversa dal solito, la risposta sono sempre i centri commerciali: al Dubai Mall puoi ammirare un bellissimo acquario, oppure lanciarti in una gita in barca sul lago. Se vuoi rivivere l’esperienza tra i canali, come a Venezia, puoi andare invece al Souk Madinat Jumeirah.

Da vedere anche i Mall tematici, come l’Ibn Battuta. Si tratta di un centro con oltre 250 negozi, con la particolarità di essere suddiviso in 7 courts, proprio come i paesi visitati dal famoso esploratore marocchino che ha dato il nome a questa struttura. Fatevi un giro anche al City Walk, il centro commerciale The Outlet Village costruito sulla base di un antico borgo toscano. Wafi Mall è un centro commerciale in stile egizio, ispirato proprio alle piramidi e alla straordinaria bellezza storica dell’Antico Egitto.

Natale in spiaggia a Dubai

Appassionati di sole e tintarella scelgono ogni anno Dubai per via delle sue tantissime spiagge, naturali e artificiali, che ne costellano il panorama. La città si fregia infatti di alcuni dei migliori resort a disposizione degli ospiti. Oltre ai soggiorni, puoi anche decidere di noleggiare un ombrellone procurandoti un ingresso giornaliero. Chi cerca una soluzione più a buon mercato può invece recarsi nelle spettacolari spiagge libere di Kite Beach e Jumeirah Beach – il giusto compromesso tra comodità e servizi, ma senza spendere un patrimonio.

Kite Beach si estende di fronte al Sunset Mall ed è una splendida spiaggia bianca dove l’acqua è calda, anche nel periodo Natalizio. Si può stendere un telo a terra oppure noleggiare uno sdraio a partire dai 30 euro. La location è dotata di molti locali di intrattenimento e ristorazione dove regalarsi pranzi e cene di qualità. La spiaggia della Jumeirah Road, a due passi dal Burj al Arab, è un tratto libero dove la striscia di sabbia separa il mare cristallino dalla maestosa skyline della città. Anche qui è possibile noleggiare un ombrellone per un soggiorno di completo relax. Altra spiaggia libera, però un po’ lontana dal centro, è quella di Al Mamzar, considerata tra le migliori dell’Emirato.

Crociera di Natale e Capodanno a Dubai

Festa di Natale in crociera? Vivi un'esperienza unica e alternativa, parti con una crociera Costa per festeggiare il Natale e il Capodanno al caldo di Dubai. Lascia a casa il freddo e sali a bordo di una delle grandi navi che ti portano direttamente a Dubai in un viaggio indimenticabile. Le opzioni natalizie sono tante e sempre nuove, per godersi al massimo la meritata vacanza. Oltre alla capatina a Dubai e negli Emirati Arabi, puoi goderti infatti di tutta l’animazione e le feste a bordo. Per esempio, le navi ospiteranno Babbo Natale. I bambini potranno portargli una letterina e lui sarà lì ad aspettarli con tanti regali. Il giorno di Natale si festeggia tutti insieme a bordo piscina, dove una Kiss Cam ti permette di scambiare baci e auguri e diventare il protagonista del grande schermo teatrale. E non sarebbe una crociera di Natale senza un cenone da sogno: con i suoi ristoranti favolosi, ogni nave offre il meglio della tradizione italiana e dell’innovazione, oltre che menù provenienti da tutti gli angoli del mondo per un Capodanno davvero unico nel suo genere.