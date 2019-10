Grosso guasto alla rete idrica: giornata dififcile a Trino

Giornata difficile, a Trino, per il servizio idrico. Fin dalla prima mattina di sono evidenziati problemi nell'erogazione dell'acqua, a causa di una grossa perdita nella rete. Così fino a dopo le 16, mentre i tecnici Asm erano al lavoro per individuare l'ordine della perdita, ci sono stati problemi in tutta la cittadina.

"Intorno alle 16 Asm mi ha comunicato di aver individuato la perdita nella rete - precisa il sindaco, Daniele Pane -: il guasto era nella zona di via Duca D'Aosta e a breve, non appena finiti gli interventi di ripristino, il servizio tornerà a funzionare regolarmente".