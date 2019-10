La Rete: "Anfiteatro: un successo nel ricordo di Marco Reis"

La Rete brinda all'acquisto della “Ca' di Rat”, l'area compresa tra viale Rimembranza e corso De Rege, terreno limitrofo a quello in cui gli scavi archeologici hanno portato alla luce una parte del grande anfiteatro romano di Vercelli.

In una nota diffusa attraverso Facebook, i soci del gruppo, che da tempo si sono battuti per valorizzare l'area, ricordano che quella appena acquistata "è il terreno sotto al quale sorge l’anfiteatro romano della nostra città, una colossale struttura del II secolo, che da sempre rappresenta uno dei siti più importanti – se non il più importante – del nostro patrimonio archeologico. Per “La Rete” rappresenta un successo molto sentito. Marco Reis, infatti, ha fondato la Associazione proprio con l’intenzione di salvare quest’area e quella - purtroppo nel frattempo andata perduta – dell’opificio romano. Marco è stato tra i primi, insieme ai fratelli Gaviglio che scoprirono l’imponente arena negli anni ’70, ad attivarsi per un recupero che ne rendesse fruibile i resti. Con “La Rete” e i suoi volontari, poi, ha messo in atto diversi eventi di apertura pubblica, a partire dal 2013, i cui continui riscontri positivi di cittadini, appassionati e studenti hanno confermato la necessità di realizzare il tanto auspicato parco archeologico. Per questa ragione tutto il direttivo de “La Rete” è particolarmente felice per l’acquisizione, e ringrazia l’attuale amministrazione per essersi mossa in tempi così rapidi. Auspichiamo, al contempo, che sia avviata una gestione del sito in collaborazione con appassionati e associazioni locali che, come nel recente passato, possono contribuire all'organizzazione di percorsi di visita, eventi a tema e attività didattiche".