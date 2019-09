Anziana trovata a terra in una pozza di sangue

È stata trovata a terra in una pozza di sangue, una donna di 92 anni soccorsa davanti alla sua abitazione a Pray, alle 19 di ieri 13 settembre. Immediatamente allertati i soccorsi l'anziana, in stato di coscienza, è stata trasportata all'ospedale di Borgosesia. I carabinieri intervenuti hanno ascoltato la versione della badante di 51 anni che ha spiegato come la 92enne sia inciampata nelle scale dell'abitazione e cadendo avesse battuto violentemente la testa. Ipotesi confermata dalle registrazione visionate dai militari delle diverse telecamere posizionate in zona che hanno ripreso l'effettiva caduta accidentale della pensionata.