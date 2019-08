Sms, minacce e aggressione all'ex marito: 34enne in manette

Non aveva accettato la fine del matrimonio e, dallo scorso marzo, aveva iniziato a perseguitare l'ex marito. Scenate, messaggi, appostamenti, anche un'aggressione nel corso della quale aveva accoltellato a un braccio l'uomo. In quell'occasione erano intervenuti i carabinieri e la donna aveva poi ricevuto un ammonimento del Questore, il primo dei provvedimenti che vengono emessi nei casi di stalking. Ma lei, una 34enne residente a Cilavegna, nella vicina Lomellina, ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso e, nei giorni scorsi, si è lasciata andare all'ennesima scenata poi degenerata: si è presentata davanti alla casa dell'ex, ha staccato un tergicristallo dall'auto dell'ex marito e l'ha lanciato ripetutamente contro le finestre dell'abitazione in cui si trovavano anche i figli della coppia. A quel punto l'ex marito ha di nuovo allertato le forze dell'ordine e i carabinieri di Cilavegna, giunti sul posto, hanno arrestato la 34enne.