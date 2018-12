Valentina Decaroli vince "La Volpe D'Oro"

Ancora una soddisfazione per la giovane promessa ciglianese Valentina Decaroli, che ha vinto La Volpe D'Oro, il concorso canoro dedicato ai giovani. Nella grande sala polivalente di Volpiano e dvanti a un folto pubblico si è svolto sabato il concorso di canto “La Volpe d'Oro” patrocinato dal Comune di Volpiano e presentato da Camilla Selis e Alessia Ortenzio. Il concorso nasce con lo scopo di coinvolgere bambini e adolescenti per creare momenti di aggregazione, utilizzando la musica come mezzo di unione, e di trasmettere ai concorrenti valori come il rispetto, la leale competizione e l’amicizia. Molto emozionati ma determinati i venti concorrenti under 18 della categoria Young hanno offerto al pubblico e alla giuria una serie di esibizioni intense e sempre coinvolgenti. La dodicenne ciglianese Valentina Decaroli ha convinto la giuria grazie a una frizzante cover di “L'Amore Verrà” di Nina Zilli. Dal 2015 Valentina partecipa con successo a molti concorsi e spettacoli in Piemonte e Lombardia. Nella categoria Kids sono state premiate Giulia Bellitto e Anna Andrea.