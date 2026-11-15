Visite guidate a Santa Caterina e Sant'Anna

Alla riscoperta delle Confraternite e delle rispettive chiese. Parte oggi, domenica 15 novembre, un progetto sostenuto da Consulta 1219, dall'Arcidiocesi e dalle Confraternite di Sant'Anna e Santa Caterina. Alle 14,30, con ritrovo nel vicolo di Santa Caterina (traversa di via Feliciano di Gattinara) è prevista una visita guidata di circa un'ora alla chiesa, con la presentazione della storia della Confraternita e dell'edificio di culto. Ad attendere i visitatori sono Aldo Ferraris, architetto e socio di Consulta 1219 e Marta Mattea, docente e storica dell’arte. A seguire trasferimento in via Fratelli Ponti per la visita alla chiesa di Sanr'Anna. La partecipazione è aperta a tutti ed è richiesto un contributo di 5 euro da destinare alle attività delle Confraternite, custodi di edifici di culto e delle storiche Macchine, i gruppi statuari raffiguranti la Passione che vengono portati in processione ogni venerdì santo.
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lunedì 05 ottobre
sabato 26 settembre