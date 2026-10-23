Mostra su Chagall. nella prima settimana 2.825 ingressi

Quasi 3.000 visitatori in sei giorni. La mostra dedicata a Marc Chagall in Arca chiude la prima settimana di apertura con 2.825 ingressi, registrati da martedì 13 a domenica 18 ottobre: una media di 471 persone al giorno. È il primo dato sull’affluenza all’esposizione nell’ex chiesa di San Marco fortemente voluta dal sindaco, Roberto Scheda.

Il percorso riunisce 60 opere originali e porta a Vercelli dipinti raramente accessibili al pubblico. «Insieme al mio esecutivo, ho fortemente voluto questa mostra perché credo nelle possibilità di Vercelli e nella sua capacità di ospitare appuntamenti culturali di rilievo nazionale. In sei giorni, 2.825 persone hanno varcato le porte di ARCA. È una risposta concreta, che dà forza alla scelta di investire sulla Cultura - sottolinea il Sindaco -. Questo primo risultato ci incoraggia e ci impegna a proseguire sulla strada di una comunicazione sempre più capillare ed efficace. Vogliamo che la mostra sia anche l’occasione per conoscere Vercelli, visitare i suoi quattro musei, scoprire le sue bellezze come la basilica di Sant’Andrea, il crocifisso millenario o la chiesa di San Cristoforo. Abbiamo portato Chagall nella nostra città. Chagall: uno dei più grandi maestri del Novecento. Ora dobbiamo accompagnare chi viene per la sua mostra a incontrare Vercelli».

L’esposizione proseguirà fino al 29 marzo 2027. Apertura dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19.30. La biglietteria chiude un’ora prima.