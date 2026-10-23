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Arte e Cultura | 23 ottobre 2026, 08:33

Mostra su Chagall. nella prima settimana 2.825 ingressi

La rassegna porta in Arca 60 opere del grande maestro

Mostra su Chagall. nella prima settimana 2.825 ingressi

Quasi 3.000 visitatori in sei giorni. La mostra dedicata a Marc Chagall in Arca chiude la prima settimana di apertura con 2.825 ingressi, registrati da martedì 13 a domenica 18 ottobre: una media di 471 persone al giorno. È il primo dato sull’affluenza all’esposizione nell’ex chiesa di San Marco fortemente voluta dal sindaco, Roberto Scheda.

Il percorso riunisce 60 opere originali e porta a Vercelli dipinti raramente accessibili al pubblico. «Insieme al mio esecutivo, ho fortemente voluto questa mostra perché credo nelle possibilità di Vercelli e nella sua capacità di ospitare appuntamenti culturali di rilievo nazionale. In sei giorni, 2.825 persone hanno varcato le porte di ARCA. È una risposta concreta, che dà forza alla scelta di investire sulla Cultura - sottolinea il Sindaco -. Questo primo risultato ci incoraggia e ci impegna a proseguire sulla strada di una comunicazione sempre più capillare ed efficace. Vogliamo che la mostra sia anche l’occasione per conoscere Vercelli, visitare i suoi quattro musei, scoprire le sue bellezze come la basilica di Sant’Andrea, il crocifisso millenario o la chiesa di San Cristoforo. Abbiamo portato Chagall nella nostra città. Chagall: uno dei più grandi maestri del Novecento. Ora dobbiamo accompagnare chi viene per la sua mostra a incontrare Vercelli».

L’esposizione proseguirà fino al 29 marzo 2027. Apertura dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19.30. La biglietteria chiude un’ora prima.

redaz

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