Quanti chilometri durano le gomme invernali? Guida completa a durata, usura e sostituzione

In media, un treno di gomme invernali percorre tra 25.000 e 40.000 chilometri, un intervallo che nella pratica si allarga o si restringe a seconda dello stile di guida, della qualità del battistrada e delle condizioni delle strade percorse ogni giorno. Accanto ai chilometri, però, conta anche il tempo: la mescola invernale invecchia anche se il pneumatico viene usato poco, motivo per cui la sostituzione andrebbe valutata guardando insieme usura, età e stato generale della gomma, non soltanto il chilometraggio.

Quanti km durano in media le gomme invernali

Non esiste un numero valido per tutti: due auto identiche, con lo stesso treno di gomme, possono arrivare a fine vita del pneumatico con differenze anche di 10.000-15.000 chilometri, semplicemente per come vengono guidate e su quali strade. Detto questo, è utile avere un ordine di grandezza di partenza, che i produttori e i centri specializzati confermano in modo abbastanza concorde.

Tipo di utilizzo Chilometraggio indicativo Perché Uso cittadino regolare 30.000 - 40.000 km Percorsi brevi, velocità moderate, minore stress sul battistrada Uso misto, città ed extraurbano 25.000 - 35.000 km Alternanza di fondi stradali e stili di guida diversi Uso intensivo o su fondi difficili 15.000 - 25.000 km Strade dissestate, guida sostenuta, carichi elevati Gomme di fascia alta ben mantenute fino a 40.000 - 45.000 km Mescole e disegni del battistrada progettati per durare di più

Questi numeri restano comunque indicativi: la variabile più importante non è la marca in sé, ma la combinazione tra qualità del prodotto e comportamento di chi guida, come vedremo tra poco.

Il limite legale e la soglia di sicurezza consigliata

Cosa prevede il Codice della Strada

Il riferimento normativo è chiaro: lo spessore minimo del battistrada consentito per la circolazione è 1,6 millimetri, misurato nei solchi principali del pneumatico. Sotto questa soglia la gomma non è più a norma e va sostituita, indipendentemente dai chilometri percorsi o dagli anni di utilizzo.

Perché conviene cambiarle prima del limite minimo

Per le gomme invernali il limite di legge, da solo, non basta come criterio di sicurezza. Le prestazioni su neve e ghiaccio calano in modo sensibile già quando il battistrada scende sotto i 4 millimetri, perché i solchi profondi sono proprio ciò che permette alla gomma di scaricare acqua e neve e di mantenere aderenza. Molti produttori e gommisti consigliano quindi di iniziare a valutare la sostituzione attorno ai 3-4 millimetri residui, soprattutto se si percorrono regolarmente strade di montagna o innevate.

I fattori che influenzano davvero la durata delle gomme invernali

Il chilometraggio finale di un pneumatico dipende da un insieme di variabili che si sommano tra loro. Le principali sono:

Stile di guida: accelerazioni e frenate brusche, curve prese a velocità sostenuta e partenze scattanti consumano il battistrada molto più in fretta di una guida fluida

Condizioni del manto stradale: buche, asfalto rovinato o strade sterrate aumentano lo stress meccanico sulla gomma

Frequenza di utilizzo su neve e ghiaccio rispetto all'asfalto asciutto: le gomme invernali sono pensate per il freddo, e un uso prolungato su asfalto caldo ne accelera il consumo

Qualità e marca del pneumatico: mescole e disegni del battistrada di fascia alta, dei produttori più affidabili, tendono a offrire una resa chilometrica superiore

Pressione di gonfiaggio e manutenzione: una pressione scorretta genera un'usura irregolare e riduce sensibilmente la vita utile della gomma

Peso del veicolo e carico trasportato: più il mezzo è pesante o carico, maggiore è il lavoro richiesto al pneumatico

Allineamento e convergenza delle ruote: un assetto non regolato consuma le gomme in modo asimmetrico, accorciandone la vita

Quanti anni durano le gomme invernali, anche a battistrada integro

L'invecchiamento della mescola e il codice DOT

Un pneumatico può avere un battistrada ancora alto e, allo stesso tempo, essere ormai da cambiare. La mescola, infatti, indurisce con il passare del tempo, anche se la gomma viene usata poco o conservata correttamente, perdendo progressivamente elasticità e aderenza. Come indicazione generale, dopo cinque anni di utilizzo è consigliato un controllo professionale annuale, mentre a dieci anni dalla data di produzione la sostituzione è raccomandata anche se il battistrada sembra ancora in buone condizioni.

La data di produzione si legge dal codice DOT stampato sul fianco della gomma: le ultime quattro cifre indicano rispettivamente la settimana e l'anno di fabbricazione. Un codice che termina con 2321, ad esempio, indica la ventitreesima settimana del 2021. Verificare questo dato è particolarmente utile quando si valuta l'acquisto di un pneumatico usato, perché permette di capire subito quanto sia realmente "giovane" la gomma, a prescindere dall'aspetto esteriore.

Come capire quando è arrivato il momento di cambiarle

Oltre al conteggio dei chilometri e degli anni, ci sono segnali concreti che indicano quando una gomma invernale ha esaurito la sua funzione:

Gli indicatori di usura, piccole tacche in rilievo nei solchi del battistrada, arrivano a livello del profilo

Compaiono crepe o screpolature sui fianchi o nella zona del battistrada

La mescola appare rigida o vetrosa al tatto, invece che elastica

Si avvertono vibrazioni anomale o rumorosità insolita durante la marcia

L'aderenza su neve, ghiaccio o asfalto bagnato risulta chiaramente inferiore rispetto a prima

Le distanze di frenata si allungano in modo percepibile

Se si nota anche solo uno di questi segnali, vale la pena far controllare le gomme da un professionista prima dell'inizio della stagione fredda, invece di aspettare che il problema si manifesti in condizioni di guida difficili.

Come far durare più a lungo le gomme invernali

Alcune buone pratiche, semplici da applicare, permettono di avvicinarsi alla parte alta della forbice chilometrica indicata in precedenza.

Conservazione corretta in estate

Quando le gomme invernali vengono smontate, andrebbero conservate in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole, perché calore, umidità e raggi UV accelerano l'invecchiamento della mescola. Se possibile, è preferibile tenerle in verticale o appese, evitando di impilarle per lunghi periodi con il solo cerchio a fare da appoggio.

Pressione, rotazione e convergenza

Controllare la pressione con regolarità, almeno una volta al mese, è probabilmente l'accorgimento più semplice ed efficace. È inoltre buona norma far invertire la posizione delle gomme, ad esempio ogni 10.000 chilometri circa, così da distribuire l'usura in modo più uniforme, e far verificare periodicamente l'assetto delle ruote.

Uno stile di guida più fluido

Accelerazioni progressive, frenate anticipate e curve affrontate senza brusche sterzate riducono lo stress meccanico sul battistrada e, nel tempo, si traducono in migliaia di chilometri in più di vita utile per le gomme.

Gomme invernali usate: quanto durano rispetto a un set nuovo?

Un pneumatico invernale usato, se selezionato con criterio, può offrire ancora molte migliaia di chilometri di utilizzo sicuro. Ciò che fa la differenza è il battistrada residuo dichiarato: una gomma con l'80-90% di mescola integra, priva di ernie, bolle o danni strutturali, si comporta in modo molto simile a un pneumatico nuovo, a fronte di un prezzo decisamente più basso. È però fondamentale rivolgersi a rivenditori seri, che controllino ogni pneumatico singolarmente, dichiarino con precisione spessore del battistrada, marca, modello e codice DOT, e scartino qualsiasi gomma che non rispetti gli standard di sicurezza.

Per questo, quando si decide di risparmiare senza rinunciare alla sicurezza e alle prestazioni, conviene rivolgersi a chi tratta esclusivamente pneumatici controllati e garantiti: puoi acquistare gomme invernali usate selezionate una a una, con battistrada dichiarato e verificato prima della spedizione.

Domande frequenti sulla durata delle gomme invernali

Quanti km durano in media le gomme invernali?

In condizioni normali, tra 25.000 e 40.000 chilometri, con variazioni legate a stile di guida, fondo stradale e qualità del pneumatico.

Ogni quanti anni si cambiano le gomme invernali?

Mediamente durano dai cinque ai dieci anni. Dopo il quinto anno è consigliato un controllo professionale annuale, mentre a dieci anni dalla produzione la sostituzione è raccomandata anche a battistrada ancora buono.

Si possono usare le gomme invernali anche d'estate?

È sconsigliato: con temperature elevate la mescola si ammorbidisce, si consuma più rapidamente e offre prestazioni peggiori rispetto a un pneumatico estivo o 4 stagioni.

Le gomme invernali usate durano meno di quelle nuove?

Dipende dal battistrada residuo al momento dell'acquisto. Una gomma usata selezionata con l'80-90% di mescola integra offre una durata residua paragonabile a un pneumatico nuovo di fascia media.

Qual è lo spessore minimo legale del battistrada?

1,6 millimetri per legge, ma per l'uso invernale è opportuno valutare già la sostituzione intorno ai 3-4 millimetri, per non perdere aderenza su neve e ghiaccio.

Come si legge la data di produzione di una gomma (codice DOT)?

Le ultime quattro cifre del codice DOT, stampato sul fianco del pneumatico, indicano la settimana e l'anno di fabbricazione: ad esempio 2321 corrisponde alla ventitreesima settimana del 2021.

Valutare la durata di un pneumatico invernale significa guardare insieme tre elementi: i chilometri percorsi, gli anni trascorsi dalla produzione e lo stato reale del battistrada. Tenendo sotto controllo questi tre fattori, e adottando qualche accorgimento nella guida e nella conservazione, è possibile affrontare più stagioni in sicurezza, sia con un treno di gomme nuovo sia con uno usato ma selezionato con attenzione.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.