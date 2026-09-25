Ultimo "giorno di scuola" per 28 agenti di Polizia locale

Si è svolta giovedì pomeriggio, sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea, la cerimonia finale del 100° corso di formazione regionale per operatori di Polizia locale neoassunti, alla presenza del sindaco di Vercelli Roberto Scheda, dell’assessore regionale con delega alla Sicurezza e Polizia locale Enrico Bussalino e del comandante della Polizia Locale di Vercelli Maurizio Prina.

Il corso ha coinvolto 28 agenti provenienti da 21 amministrazioni del Piemonte e si è articolato in 360 ore di formazione, di cui 239 di teoria e 121 di pratica.

Rivolgendosi agli agenti, Scheda ha sottolineato l’impegno richiesto dal percorso: «Avete studiato, fatto esercitazioni, superato l’esame finale. Complimenti per il lavoro svolto». Il sindaco ha inoltre ricordato il valore del confronto costruito durante il corso: «Le persone che ci “allenano” al confronto contano molto nel lavoro e nella vita».

Il primo cittadino ha ringraziato la Regione Piemonte, il Corpo di Polizia Locale di Vercelli, e ha rivolto un particolare augurio all’agente vercellese Francesca Simioni.

Nel suo intervento Scheda ha richiamato anche il rapporto con i cittadini: «Vi auguro di saper ascoltare, anche quando dovrete dire di no. Di far rispettare le regole senza perdere la pazienza o il rispetto per chi avete davanti». E ancora: «La fiducia delle persone passa anche da come parlate, da come spiegate un intervento, da come gestite un momento di tensione. Oggi avete buone ragioni per essere soddisfatti. Godetevi questo risultato e portate nel lavoro l’impegno che vi ha permesso di arrivare fin qui».

Successivamente è intervenuto il comandante Prina, che ha sottolineato come quella della Polizia locale sia una professione non «solo fatta di procedure e codici, ma è intrisa di valori fondamentali quali il rispetto, fondamentale per sé stessi e il cittadino, l’onestà, la lealtà, la fiducia e la professionalità». Agli agenti ha quindi chiesto di essere «un punto di riferimento saldo, dimostrando empatia e vicinanza nei momenti di difficoltà altrui [...] ma al contempo severità e un rigoroso rispetto del principio di legalità che deve permeare sempre l’attività della Pubblica Amministrazione».

Ad accompagnare la cerimonia è stata la Banda Musicale della Città di Vercelli, diretta dal maestro Giuseppe Canone.