Fuori strada a Scopa, auto in un fossato

E' ancora da chiarire la dimanica dell'incidente che ha coinvolto, nella mattina di mercoledì, intorno alle 9,30I, una vettura finita fuori strada e parzialmente ribaltata in un fossetto, al di là del guard rail che delimita la sede stradale. L'incidente è avvenuto a Scopa e, per la messa in sicurezza del mezzo, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, mentre i Carabinieri si sono occupandi di accertamenti e viabilità.