Da lunedì chiusa la strada che attraversa Bettole

Dopo i "giorni di passione" e le polemiche di inizio luglio, nuova chiusura al traffico della provinciale che attraversa Bettole e che garantisce il collegamento tra Borgosesia e i centri della sponda novarese del fiume Sesia. Dalle 14 di lunedì 31 agosto alle 18 di giovedì 3 settembre operai e mezzi di cantiere tornano all'opera per la riasfaltatura del tratto stradale interessato, nei mesi scorsi, da diversi cantieri. La chiusura completa permetterà di procedere con la riasfaltatura senza la presenza di veicoli procedendo in modo più rapido e sicuro. La scelta, comunicata dall'amministrazione comunale di Borgosesia attraverso i social, comporterà inevitabili modifiche negli spostamenti, ma che consentirà alle squadre impegnate nei lavori di operare sulla carreggiata in condizioni di maggiore sicurezza.

Tutto il traffico da e per Borgosesia e la Valsesia andrà dunque a gravitare sulla provinciale 299 Sponda Destra, attraversando Serravalle, Bornate e Aranco - per entrare nella cittadina - o seguire in direzione ospedale per raggiungere gli altri centri della Valsesia.