Distretti del Commercio, 150mila euro a sostegno di 18 attività economiche

Un sostegno concreto alle attività commerciali e un ulteriore tassello nella strategia di rilancio della città. Nelle scorse ore sono stati infatti assegnati i contributi previsti dal bando del Distretto urbano del Commercio: 150.000 euro di finanziamenti destinati a 18 attività economiche della città.

L'interesse suscitato dall'iniziativa conferma quanto il provvedimento fosse atteso: sono state presentate 36 domande, di cui 25 ammesse, ma le risorse disponibili hanno consentito di finanziare 18 progetti, mentre 7, pur risultando ammissibili, non hanno potuto ottenere il contributo. Le restanti 11 domande non sono state “validate” a causa del mancato possesso dei requisiti previsti dal bando.

«L'elevato numero di richieste dimostra che il tessuto commerciale della nostra città ha voglia di investire e di guardare con speranza al futuro – sottolinea l'assessore Stefano Pasquino –. Siamo perfettamente consapevoli che 150.000 euro rappresentino solo una parte delle esigenze del settore, ma sono comunque un aiuto concreto per quelle attività che, quotidianamente, con tanti sacrifici e notevole professionalità, tengono vive le nostre vie e l'economia cittadina». L’Amministrazione, guidata dal Sindaco, Roberto Scheda, ribadisce così la linea d’azione molto chiara: non lasciare soli i commercianti affiancandoli con sostegno economico e investimenti capaci di rendere Vercelli sempre più attrattiva. I beneficiari dovranno, ora, presentare la prima rendicontazione entro il 15 settembre, così da consentire il regolare avanzamento delle procedure previste dal bando.

L'impegno del Comune non si esaurisce con i contributi economici. Parallelamente prosegue infatti il programma di riqualificazione urbana collegato al Distretto. Ulteriori 100.000 euro saranno investiti nella riqualificazione di piazza Cavour, fra gli interventi più significativi per il rilancio del centro di Vercelli. «Sostenere il commercio significa intervenire su più fronti – conclude Pasquino –. Da una parte aiutiamo concretamente le piccole e medie imprese che investono e credono in Vercelli; dall'altra miglioriamo gli spazi pubblici, perché un centro storico più funzionale e accogliente significa più persone, più vivibilità. Questa Amministrazione continua a lavorare sui problemi reali del mondo reale, trasformando le risorse disponibili in interventi concreti a beneficio della città e di chi la vive».