Il Collaudo Statico di un Tegolo Alare “Alivar” da 33,49m di lunghezza FOTO

Proseguono le prove di Collaudo Statico per le Grandi Strutture fornite da Prefabbricati Guerrini: in questo report si riporta la prova di carico che è stata effettuata sull’elemento prefabbricato di grandi dimensioni “Alivar” lungo ben 33,49m, il Collaudo effettuato alla presenza della Direzione Lavori Generale, del Collaudatore e del General Contractor aveva come obiettivo la verifica del corretto funzionamento di quest’elemento con una luce di calcolo veramente importante, tutto ciò per avere una corretta verifica puntuale di quanto progettato e realizzato da Prefabbricati Guerrini.

Dal Settore Ingegneria della Prefabbricati Guerrini vengono analizzati tutti dati di report finali (deformate nei vari punti della struttura nei vari cicli di carico e scarico, ritorni elastici, eventuali comportamenti locali ecc…) per confermare la perfetta aderenza tra lo studio teorico-tecnico e la realtà esecutiva.

Tali prove, estremamente spettacolari, garantiscono ai Committenti, alle Imprese, ai Direttori Lavori e ai Progettisti la massima qualità del prodotto fornito: nello specifico, questi elementi alari “a grande luce”, sono destinati ad un importante lavoro di logistica attualmente in fase di montaggio in Lombardia.

I risultati finali sono stati estremamente soddisfacenti e superiori alle attese, con una freccia minore (a testimonianza dell’estrema qualità dei materiali utilizzati) e con un ritorno elastico perfetto e senza deformazioni residue.

Il carico è stato imposto con 6,5 fasci di ferro caricati lungo lo sviluppo dell’elemento prefabbricato (ogni fascio dal peso di circa 2250 Kg) per arrivare ad avere il 100,5% del carico di esercizio.

A livello strutturale gli elementi prefabbricati forniti e posati da Prefabbricati Guerrini garantiscono la massima qualità dei materiali (cls, inerti, acciaio, trefoli di precompressione ecc…) e sono in grado di risolvere le molteplici necessità strutturali richieste dalle opere in progetto (sovraccarichi distribuiti e concentrati molto elevati, resistenza al fuoco, durabilità ecc…).

La Prefabbricati Guerrini con il suo Staff Tecnico ha eseguito ed ha in progetto molte sfide nell’ambito delle strutture prefabbricate ed è a disposizione di Studi Tecnici ed Imprese per la realizzazione di soluzioni innovative e su misura per quanto riguarda necessità strutturali, di carico e funzionali su misura.

Gli Uffici Tecnico e Commerciale di Prefabbricati Guerrini sono a disposizione di Professionisti e Clienti per ottenere il massimo risultato architettonico nei progetti di edilizia civile, industriale, commerciale, rurale e dei servizi.

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