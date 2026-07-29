Come ridurre le perdite durante lo stoccaggio di fieno e paglia

La qualità del foraggio è uno dei fattori più importanti per il successo di un allevamento. Anche il fieno e la paglia di ottima qualità possono deteriorarsi rapidamente se non vengono protetti dall’umidità, dalla pioggia e dai raggi solari. Una corretta conservazione permette di limitare gli sprechi e di mantenere inalterato il valore nutritivo degli alimenti destinati agli animali.

Per ottenere questi risultati è fondamentale utilizzare prodotti specifici e affidabili. Agro Electro offre un’ampia gamma di attrezzature dedicate agli allevatori e alle aziende agricole, aiutandoli a gestire in modo più efficiente le attività quotidiane.

La protezione delle balle rappresenta uno degli investimenti più convenienti per qualsiasi azienda agricola. I teli copriballe proteggono il foraggio dagli agenti atmosferici, riducono la formazione di muffe e contribuiscono a preservare la qualità del fieno e della paglia anche durante lunghi periodi di stoccaggio.

Negli allevamenti da latte anche la qualità dell’alimentazione influisce direttamente sulla produzione. Per questo motivo è importante affiancare una corretta gestione del foraggio a moderne mungitrici, che consentono di lavorare in modo più rapido, igienico ed efficiente, migliorando sia il comfort degli animali sia quello degli operatori.

Agro Electro è un distributore specializzato di prodotti per la zootecnia. Nel suo catalogo sono disponibili mungitrici, mangiatoie, abbeveratoi, teli copriballe, strumenti per la gestione degli animali e numerose altre attrezzature destinate agli allevatori professionali e alle aziende agricole.

Oltre alla distribuzione di prodotti zootecnici, Agro Electro è conosciuta anche come produttore di recinzioni elettriche. L’azienda sviluppa e realizza elettrificatori, accessori e sistemi completi per recinti elettrici, apprezzati per l’affidabilità, la durata e l’elevata qualità costruttiva. Grazie all’esperienza maturata negli anni, il marchio rappresenta un punto di riferimento per numerosi allevatori in diversi Paesi europei.

Investire in attrezzature affidabili significa ridurre le perdite, migliorare l’organizzazione del lavoro e aumentare la redditività dell’azienda agricola nel lungo periodo.











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