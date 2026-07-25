Aspettando la Sagra... con la musica di Mogol

Con “Aspettando la Sagra” torna la grande musica italiana. Organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale, con il patrocinio del Comune di Vercelli, sabato 25 luglio, con inizio alle ore 21,30, in piazza Cavour è in programma l’ormai tradizionale appuntamento che anticipa la “Sagra d’la Panissa”.

Protagonisti della serata saranno i musicisti della Compagnia, live band in concerto, con un format originale composto da musica e racconti per immergersi nel mondo del più celebre paroliere della musica italiana d’autore. “Omaggio a Mogol, il poeta della musica leggera italiana” è il titolo dello spettacolo ideato dal giornalista e scrittore vercellese Bruno Casalino con il gruppo pop “La Compagnia”. L’uno veste i panni di narratore e presentatore, regalando curiosi aneddoti, recuperati dalla biografia di Mogol, gli altri eseguono i grandi successi di un autore che ha segnato la storia della canzone italiana dagli anni Sessanta in poi. “La Compagnia”, storico gruppo molto conosciuto e apprezzato a Vercelli e in zona, è composta da Flavio Menin (voce), Luciano Brera (chitarra solista), Beppe Garofalo (chitarra ritmica), Roberto Zarino (basso), Giorgio Mignone (tastiere e fisarmonica), Andrea Marchese (tastiere e organo Hammond), Piercarlo Quacchio (batteria). Conduce la serata Bruno Casalino. Al termine i cuochi del Comitato Vecchia Porta Casale offriranno a tutti i presenti una degustazione di panissa vercellese. L’ingresso è libero.