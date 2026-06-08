Dalla banda ai concerti nei giorni: giugno di impegni per la Vallotti

La celebrazione dell'80° anniversario della Repubblica, svoltasi il 2 giugno al Teatro civico, ha segnato l'esordio ufficiale della Banda della Città di Vercelli, protagonista della parte musicale dell’evento. Insieme ai musicisti della scuola comunale Vallotti c’erano anche una trentina di allievi delle Scuole Cristiane e dell’Istituto comprensivo Ferraris.

«La presenza e l'impegno dei ragazzi hanno contribuito a rendere la giornata molto significativa, offrendo testimonianza della vitalità culturale e musicale di Vercelli» haricordato, durante il suo intervento, proprio il sindaco Roberto Scheda.

«L'esordio della Banda, in occasione della festa della Repubblica, rappresenta il momento che custodiremo con orgoglio» dice l'assessore Elisa Cubito. «La musica, scelta con cura dal maestro, Giuseppe Canone, ha saputo interpretare il significato di una giornata molto importante. Rivolgo il mio più sincero ringraziamento agli insegnanti, agli allievi, al consiglio di amministrazione, alla coordinatrice, Laura Mancini, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento».

La scuola Vallotti, per tutto il mese di giugno, è impegnata, con le sue formazioni, in diversi concerti: venerdì scorso la sezione jazz si è esibita alla Festa dell'Arma dei Carabinieri. Sabato il «FestiVall» è andato in scena al Civico, mentre domenica gli «Intermezzi musicali» hanno fatto tappa all'Isola. Il FestiVall torna il 13 giugno nel cortile della scuola e il giorno successivo gli intermezzi animeranno il quartiere Concordia. Infine il 21 giugno, a Santa Chiara, tappa conclusiva della rassegna estiva.