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Spettacoli | 17 giugno 2026, 17:20

Sordevolo, Biella, parcheggio comodo e prenotabile per la stagione di concerti in Anfiteatro

Sabato 20 giugno 2026 la data zero del tour di Caparezza.

Sordevolo, parcheggio comodo prenotabile per la stagione di concerti in Anfiteatro

Sordevolo, parcheggio comodo prenotabile per la stagione di concerti in Anfiteatro

A Sordevolo, Biella, la stagione dell’Anfiteatro Giovanni Paolo II è iniziata: sabato 20 giugno ci sarà la data zero del tour di Caparezza, che tornerà sulla scena dopo 4 anni di assenza dai palcoscenici. Gli organizzatori prevedono una significativa affluenza, che porterà a Sordevolo un numeroso pubblico, accorso per assistere a uno degli avvenimenti più attesi della stagione.

Con i concerti estivi a Sordevolo è arrivata anche una novità per la stagione di spettacoli 2026: la prenotazione del parcheggio adiacente all’Anfiteatro, in via Clemente Vercellone snc. Da quest’anno assicurarsi un posto auto comodo sarà più semplice, perché il parcheggio è ora prenotabile in anticipo tramite la piattaforma di Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/venue/parcheggio-area-eventi-sordevolo-95140/

Questa novità permetterà agli spettatori di raggiungere più comodamente la sede del concerto e agevolerà la fase di ricerca, a volte molto lunga, di un posto auto.

Redazione Biella

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