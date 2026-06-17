Sordevolo, Biella, parcheggio comodo e prenotabile per la stagione di concerti in Anfiteatro

A Sordevolo, Biella, la stagione dell’Anfiteatro Giovanni Paolo II è iniziata: sabato 20 giugno ci sarà la data zero del tour di Caparezza, che tornerà sulla scena dopo 4 anni di assenza dai palcoscenici. Gli organizzatori prevedono una significativa affluenza, che porterà a Sordevolo un numeroso pubblico, accorso per assistere a uno degli avvenimenti più attesi della stagione.

Con i concerti estivi a Sordevolo è arrivata anche una novità per la stagione di spettacoli 2026: la prenotazione del parcheggio adiacente all’Anfiteatro, in via Clemente Vercellone snc. Da quest’anno assicurarsi un posto auto comodo sarà più semplice, perché il parcheggio è ora prenotabile in anticipo tramite la piattaforma di Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/venue/parcheggio-area-eventi-sordevolo-95140/.

Questa novità permetterà agli spettatori di raggiungere più comodamente la sede del concerto e agevolerà la fase di ricerca, a volte molto lunga, di un posto auto.