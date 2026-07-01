"Le dolenti note": Banda Osiris giovedì a Balzola

E' la travolgente Banda Osiris la protagonista della prossima serata del Monferr’Autore Festival, la rassegna itinerante di musica, cultura, umorismo e giornalismo diretta da Enrico Deregibus e organizzata da AccademiaMonferrato, che anima la provincia di Alessandria con concerti, incontri e spettacoli.

La Banda Osiris sarà a Balzola giovedì 2 luglio, alle 21, nell’anfiteatro dei Giardini comunali (via Roma 73), con lo spettacolo “Le dolenti note”, a ingresso gratuito. Nato come ensemble di musicisti di strada, il gruppo ha conquistato negli anni i principali teatri italiani ed europei, diventando la massima espressione in Italia della comicità applicata alla musica: un mix travolgente di teatro, satira, mimo e virtuosismo strumentale, tra gag, parodie e invenzioni sceniche.