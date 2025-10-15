La cabina di E-Distribuzione diventa un'opera d'arte a cielo aperto

Dopo il successo della prima opera, in via Selva, inaugurata alla presenza delle scuole, una nuova cabina di E-Distribuzione nel Comune di Alice Castello si è trasformata in una tela a cielo aperto. Protagonisti di questa iniziativa sono stati: l’artista, Dario Lauria; E-Distribuzione; l’associazione “Sogni Scalzi” e l’amministrazione comunale. La street art si intitola “Tra le righe” ed è stata realizzata, appunto, da Dario Lauria, nella zona del salone polivalente di Alice Castello. L’inaugurazione è avvenuta lunedì 13 ottobre nel piazzale antistante la cabina e hanno partecipato un’ottantina di studenti. Dopo i discorsi inaugurali, gli studenti hanno fatto due laboratori sul tema della connessione digitale.

Il murales vuole essere una riflessione sul rischio di un'omologazione del pensiero e sull'eccessiva dipendenza dalla tecnologia. L'opera raffigura un bambino che, invece di delegare la memoria e l'immaginazione a uno smartphone, scopre un libro. Aprendolo, la sua mente si illumina, rompe gli schemi e trasforma il mondo grigio circostante in un'esplosione di colori. Il messaggio è chiaro: la lettura è la chiave per aprire la mente e per costruire un futuro non predefinito, ma ricco di creatività e possibilità.

«Ringrazio tutto lo staff di sogni Scalzi, oltre ad E-Distribuizione e dell'amministrazione, tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato cogliendo a pieno il senso ed il significato del murales realizzato – commenta l’artista Dario Lauria -. Non c'è gioia più grande nel pensare di trasmettere un'idea attraverso un disegno e sentirsela raccontare dai giovani studenti».

All’inaugurazione erano presenti: Giovanna Giordano, consigliera comunale; Fabiola Vecchio, presidente dell’associazione “Sogni Scalzi”; Emilio Guido responsabile per E-Distribuzione; Gian Luca Molino, Affari istituzionali Enel e l’artista Dario Lauria.