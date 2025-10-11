Sicurezza del territorio: 200 persone controllate; due segnalate per droga, uno per guida senza patente

La Polizia di Stato di Vercelli nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio rileva il possesso di sostanza stupefacente e denuncia un soggetto per guida senza patente.

Nel corso della settimana, la Questura di Vercelli ha intensificato, attraverso propri equipaggi, l’attività di controllo del territorio, dedicando una particolare attenzione a quelle zone già note per essere interessate da fenomeni di microcriminalità, per le quali erano anche pervenute segnalazioni da parte dei cittadini.

Nelle giornate del 7 e 8 ottobre, gli operatori della Questura di Vercelli hanno potuto avvalersi anche dell’ausilio di equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Torino e di un equipaggio del reparto cinofili antidroga, che hanno permesso di imprimere ancor maggiore impulso alla attività di controllo straordinario del territorio con l’obiettivo di realizzare innanzitutto un’azione preventiva volta a garantire al meglio la sicurezza pubblica e la vivibilità del contesto urbano.

Nell’ambito del servizio, sono stati effettuati controlli a soggetti appiedati, ad autovetture, presso esercizi commerciali e agli avventori degli stessi e sono state, controllate capillarmente aree particolarmente delicate, come quelle pertinenti alla Stazione ferroviaria e Parco Camana.

Complessivamente, l’attività ha consentito di addivenire all’identificazione di circa 200 persone, molte delle quali gravate da precedenti di polizia.

Durante l’attività di controllo, l’operatività dell’unità cinofila, nell’ambito della stazione ferroviaria, ha consentito di rinvenire in possesso di due 2 soggetti modiche quantità di sostante stupefacenti, con la conseguente segnalazione amministrativa a carico degli stessi.

Nel corso del medesimo servizio, durante un posto di controllo, è stato, altresì, individuato un soggetto, di nazionalità cinese, il quale conduceva un autoveicolo in assenza della patente di guida, a carico del quale sono state elevate le previste sanzioni amministrative ed il sequestro dell’autovettura.