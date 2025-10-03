 / Cronaca

Cronaca | 03 ottobre 2025, 14:09

Auto in fiamme a Serravalle

Incendio della serata di giovedì

Intervento dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio che ha distruttura un'auto, nella tarda serata di giovedì. Intorno alle 23,30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel comune di Serravalle Sesia per l'incendio di un'autovettura.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza della zona interessata mentre una pattuglia dei Carabinieri si è impegnata a effettuare i rilievi del caso per chiarire l'origine del rogo.

redaz

