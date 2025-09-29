In auto merce di dubbia provenienza per 12 mila euro: cinque denunce

Qualche giorno fa, personale della locale Squadra Mobile, nell'ambito dell'attività volta alla prevenzione e repressione dei reati predatori nel capoluogo cittadino, ha sottoposto a controllo due autovetture sospette. All’esito di tale attività una delle auto è risultata carica di beni di dubbia provenienza.

Pertanto, tutti i passeggeri delle due auto, 5 cittadini di nazionalità georgiana, sono stati accompagnati, anche con l'ausilio della Squadra Volante, in Questura per gli opportuni approfondimenti. Dalla perquisizione veicolare è emerso che all’interno della vettura era stivato un ingente quantitativo di merce di varia natura (cibo, alcolici, caffè, prodotti per la cura della persona), per un valore stimato in almeno 12.000 euro.

Gli uomini, quattro dei quali sono risultati gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, non hanno fornito alcuna indicazione circa la provenienza della merce. In ragione di quanto riscontrato, tutti e cinque i soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre la merce è stata sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori approfondimenti circa la provenienza.

Il conducente di uno dei due veicoli è risultato, inoltre, privo di patente e, pertanto, anche il veicolo da questi condotto è stato sottoposto a sequestro. A carico dei predetti è stata, altresì, emessa la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.