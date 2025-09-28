Furgone fuori strada tra Orfengo e Cameriano, traffico rallentato tra Vercelli e Novara

Traffico rallentato nel pomeriggio di domenica sulla statale 11 Novara-Vercelli, tra le frazioni Orfengo e Cameriano di Casalino, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 15.30.

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è uscito di strada, finendo con le ruote del lato passeggero nella risaia che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso e un carro attrezzi, che ha agganciato il veicolo e lo ha riportato in strada. Gli occupanti del furgone hanno riportato ferite non gravi.



