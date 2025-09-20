Cade in un canalone cercando funghi: salvato da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, intorno alle 17, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna e al personale del Soccorso Alpino nazionale, sono stati allertati per la ricerca di una persona che risultava dispersa in zona impervia in alta Valsesia, nei boschi sopra Scopa.

Il disperso, un cercatore di funghi che stava camminando per i boschi in compagnia di un altro appassionato, era scivolato in un canalone procurandosi gravissimi traumi: l' intervento del Drago 166 dei Vigili del Fuoco proveniente dal nucleo di Malpensa ha reso possibile la localizzazione del malcapitato individuato mediante l'utilizzo dell'Imsi Catcher installato a bordo mentre Kurz, cane del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ha guidato il personale fino a raggiungere il malcapitato. L'uomo, politraumatizzato, è stato recuperato dal Soccorso Alpino Guardia di Finanza e trasportato in ospedale dall'elicottero del 118 di Aosta.

Presenti sul posto anche personale del Soccorso Alpino Cnsas e militari dei Carabinieri.