Addio a Luca Colombo, volto amato nella comunità sportiva locale: il cordoglio del Borgosesia Calcio

Una vera tragedia quella che ha spezzato la vita di Luca Colombo, runner che nella giornata di domenica 7 luglio, durante un’esercitazione di trail è stato vittima di un incidente sui monti di Rima san Giuseppe: una caduta fatale che gli è costata la vita.

Luca, 45 anni, era uno sportivo conosciuto sul territorio, atleta tesserato dell’ASD Amatori Sport e residente a Valduggia. In molti, tra amici e conoscenti, lo ricordano con stima e affetto, esprimendo vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

Ad esprimere un profondo cordoglio anche la società del Borgosesia Calcio:

“Luca era un volto noto e amato nel mondo sportivo locale. Aveva indossato la maglia del Borgosesia Calcio durante la sua giovinezza, crescendo nelle file del nostro settore giovanile con passione, impegno e rispetto, valori che ha sempre incarnato anche fuori dal campo.

Oltre ad essere stato un nostro giovane calciatore, Luca è rimasto nel tempo un appassionato tifoso del Borgosesia Calcio facendo attivamente parte della Brigata Alkolica prima e della Borgo Crew ora. Seguiva con affetto e partecipazione le vicende della squadra, dimostrando un legame sincero con i nostri colori.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Ricordiamo Luca non solo come atleta, ma soprattutto come uomo dai solidi principi, esempio di dedizione allo sport e alla vita.

Alla famiglia Colombo, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga l’abbraccio sincero della Società Borgosesia Calcio, in particolare a mamma Marina da anni grande sostegno per il nostro club.”