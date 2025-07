Aggredito dai suoi cani, uomo in ospedale

Se l'è cavata con lesioni da codice giallo, ma ha comunque dovuto far ricorso alle cure dell'ospedale, un uomo che, a Ronsecco, è stato aggredito dai suoi stessi cani. Una vicenda ancora da chiarire compiutamente quella avvenuta domenica, in un cortile del paese vercellese. Secondo le prime informazioni, infatti, il ferito, un settantenne del paese, aveva sempre avuto cani in casa senza mai registrare problami.

Soccorso dal personale del 118, l'uomo è stato poi portato in ospedale per le cure del caso.