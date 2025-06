Pitbull lasciato in auto e morto per il caldo: LNDC Animal Protection annuncia una denuncia

Lasciato in auto sotto il sole, un pitbull è morto per le conseguenze di un colpo di calore. A portare alla luce la vicenda gli accertamenti della Polizia locale di Vercelli che ha fermato un 40 enne mentre stava cercando liberarsi dell'animale, abbandonandolo nella zona dell'ex Montefibre. L'uomo è stato denunciato d'ufficio e, a stretto girto, anche la LNDC Animal Protection annuncia di aver presentato denuncia, chiedendo che il responsabile venga perseguito ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale per maltrattamento animale e ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze. L’associazione seguirà con attenzione l’iter giudiziario, affinché si arrivi a sentenze esemplari.

«È inaccettabile che qualcuno consideri la vita di un cane come un dettaglio trascurabile, lasciandolo morire per una leggerezza - dichiara Alessandra Itro, responsabile Animali Familiari LNDC Animal Protection - Il colpo di calore può innescarsi in pochi minuti e sfociare in una tragedia. Chi tiene con sé un animale ha precise responsabilità: non può ignorare rischi così gravi».

I cani, a differenza degli esseri umani, non sudano: regolano la temperatura ansimando e attraverso i polpastrelli. In un abitacolo chiuso, con o senza sole diretto, la temperatura può salire rapidamente, divenendo fatale in soli 30 minuti o anche meno. LNDC Animal Protection invita tutti i cittadini a non sottovalutare mai i segnali di pericolo e a non lasciare mai animali soli in auto, anche per breve tempo. Nel caso si incontri un cane in difficoltà in queste condizioni, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco) affinché intervengano tempestivamente, come previsto dalla legge.