Comitato Piccola Industria: giornata di formazione tra progetti e motori

Oltre 60 persone di 26 aziende associate a Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) hanno preso parte a una giornata di formazione organizzata del Comitato Piccola Industria di Cnvv allo Stellantis Balocco Proving Ground - Centro Sperimentale di Balocco (VC).

«È stato il primo evento dopo la mia elezione – racconta il neopresidente del Comitato, Stefano Arrigoni – e ho approfittato dell’occasione per ringraziare pubblicamente il past president, Giorgio Baldini, per l’encomiabile lavoro che ha fatto negli scorsi anni e per aver proposto e organizzato questo evento. In futuro proseguiremo sicuramente con alcune iniziative da lui avviate, come “Di azienda in azienda” e l’organizzazione in alcune imprese associate dei Direttivi del nostro Comitato, che sono molto utili per far conoscere reciprocamente le tante importanti realtà produttive del nostro territorio».

Durante la giornata trascorsa al centro sperimentale di Balocco (uno dei principali centri di collaudo per le omologazioni di autoveicoli, costruito nel 1962 dall’Alfa Romeo e oggi di proprietà di Stellantis, che ospita 27 circuiti automobilistici per circa 80 km. complessivi di percorso) tutti i partecipanti (provenienti dalle aziende Arona Consulting, Bona 1858, Brv, Centro diagnostico ciglianese, Cimberio, F.lli Di Maggio, F.lli Zanetti, Fandis, Fides, Garbo, Ivr, La villa delle case, Marazzato, Ospedale maggiore della Carità di Novara, Progetto Omnia, Pronema, R.M. Manfredi, Rcn, Riseria Ceriotti, Rubinetterie Mora, Sanorice, Setvis-Fisat, Sylvie, Tecnopiemonte, Testa Marco e Zanini) hanno potuto mettersi al volante per una sessione alla guida di una Alfa Romeo 4C.

Nel corso della giornata si sono svolte anche una prova “off road” su un veicolo Jeep al fianco di un pilota collaudatore, su un percorso con 23 ostacoli, e una parata all’interno del circuito su un percorso di circa 16 km.