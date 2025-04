Eleonora Pergianni e Andrea Avarello: esibizioni da incorniciare

l 5 aprile scorso alla rassegna coreografica "Choreosophy" a Santhià (Vc), Eleonora Pergianni alla sua primissima esibizione da solista, scioglie i cuori con il suo assolo di Moderno dal titolo “Hallelujah”.

La piccola di soli 9 anni si porta a casa il premio come MIGLIOR ASSOLO nella categoria Kids e ben quattro borse di studio.

La sua esibizione è stata ampiamente applaudita e, persino i concorrenti dietro le quinte, si sono complimentati con lei per la sua delicatezza e l’indiscussa bravura.

Questo è l’inizio di un grande percorso per Eleonora che, con questa performance, ha già messo in chiaro quanto in alto possa arrivare e quindi la sua insegnante Deborah Clemente insieme ai suoi collaboratori, non può far altro che crescerla dandole i migliori insegnamenti.

La piccola che fa parte dei BooYa NewGeneration Crew, gruppo che sta vincendo nella maggior parte dei Contest HipHop a cui partecipa, si è distinta per forti doti non solo nell’HipHop ma anche nella danza moderna portando la sua insegnante a decidere di coltivare al meglio anche questo suo lato preciso e delicato allo stesso tempo, cucendole addosso una coreografia che toglie il fiato, soprattutto se eseguita da una bambina così piccola.

“Ho visto un grande talento in lei fin da subito” esordisce Deborah “per questo merita di essere coltivato al meglio, inoltre la sua tenacia ma allo stesso tempo estrema modestia, la portano ad essere un’allieva eccellente”.

Conclude così la sua insegnate nell’attesa di rivederla sul palco il prossimo 13 Aprile.

ANDREA PRIMO POSTO e Borse di Studio

Il 6 Aprile scorso a Borgosesia al "Prix de Danse" competizione di altissimo livello, Andrea Avarello ha portato il suo cavallo di battaglia “Sogna Ragazzo”, una coreografia costruita su misura per lui dalla sua insegnante Deborah Clemente, arrivando al gradino più alto del podio ricevendo inoltre due borse di studio a coronare il successo ottenuto.

Il percorso però è ancora lungo e il giovane si é trovato di fronte a ballerini con capacità tecniche al di sopra della media, soprattutto considerando la giovane età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Andrea è arrivato alla conclusione che dovrà mettersi a studiare con ancora più impegno e dedizione per raggiungere il suo obbiettivo: essere un grande ballerino nella vita.

Ma per il nostro Andrea non finisce qui perché il prossimo appuntamento sarà il 26 aprile al concorso 4Dance Competition che si terrà al Teatro Civico di Vercelli, un’occasione quindi per i suoi compaesani di poterlo acclamare e applaudire proprio nella sua città.

Insomma, non si può negare la grande quantità di talenti che frequentano le lezioni al Centro Studi Danza e Spettacolo Freedom M.A.D., un luogo dove l’arte dello spettacolo é esso stesso l’anima di questa scuola, dei suoi insegnanti e dei suoi allievi

Restiamo quindi sintonizzati su tutte le avventure che affronteranno gli allievi della Freedom M.A.D. seguendo i risultati che otterranno nel loro percorso di studio e agonistico.