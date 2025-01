"Cura e prevenzione a tavola" alla SOMS di Cigliano

L'incontro - che si terra' alle ore 16.30 di domenica 19 gennaio alla sede So.M.S. in via prof. R.Bobba 26 a Cigliano - sara' incentrato su come fare prevenzione delle principali patologie che ci affliggono, mangiando in modo sano e scegliendo un regime alimentare basato su prodotti semplici, verdura e frutta di stagione e molto altro.