Ladri in azione nei parcheggi dei centri commerciali: due colpi in poche ore

Si susseguono le segnalazioni, anche attraverso i social, per mettere in guardia le vercellesi dal rischio di finire vittima di furti commessi da ben organizzati malfattori che stanno battendo a tappeto i parcheggi dei centri commerciali cittadini.

L'ultima segnalazione, in ordine di tempo, riguarda un colpo messo a segno nel parcheggio su cui si affaccia OVS: la vittima, dopo essere salita in auto e aver appoggiato la borsa sul lato passeggero, è stata distratta da una donna che, bussandole al finestrino, le ha indicato qualcosa caduto in terra. Non appena la malcapitata ha aperto la portiera un complice ha aperto quella sul lato passeggero e le ha rubato la borsa, dandosi rapidamente alla fuga. «Si tratta di un borsa nera con manici lunghi di marca Desigual», scrive sui social la figlia, nella speranza che qualcuno la ritrovi e possa restituirla.

Solo poche ore prima, un colpo simile era stato messo a segno nel parcheggio del Famila: anche in questo caso, a fare da esca, una donna che, bussando al finestrino della vittima, ha chiesto lumi sulla vendita di farmaci o parafarmaci all'interno del centro commerciale. Nel tempo della breve conversazione, un complice ha aperto la portiera lato passeggero, dileguandosi con la borsa.

Chi si reca a fare commissioni deve dunque prestare la massima attenzione: i ladri agiscono rapidamente e sono altrettanto veloci a far perdere le proprie tracce.