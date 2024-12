Lavori in corso a Parco Camana: risanamento dell'area che si allaga e nuovi giochi in arrivo

Sono iniziati questa mattina, lunedì 9 dicembre, i lavori di riqualificazione di Parco Camana. Con un investimento di 250mila euro verranno sistemati nuovi giochi ma soprattutto saranno rifatti i condotti fognari nella zona delle altalene dove, a ogni pioggia, si crea una piscina.

«L'intervento prevede lo scavo, la sostituzione delle tubature e il collegamento con il collettore di via Tripoli - spiega l'assessore Antonio Prencipe - per effettuare questo intervento sarà necessario abbattere due alberi, uno all'interno e un nel viale esterno al parco. A opere ultimate saranno ripiantati».

L'intervento consentirà di riqualificare un'area molto utilizzata dai bambini e spesso oggetto di polemiche per i frequenti allagamenti. I lavori proseguiranno fino a marzo, ma non comporteranno la chiusura del parco: verranno isolate le zone in cui sono in corso gli interventi consentendo ai bambini di accedere alle altre giostrine.

Tra i molti giochi che verranno sostituiti con nuove strutture, oltre alla teleferica rotta da ormai molto tempo, c'è anche il grande castello che si trova nella zona del parco dal lato di via Tripoli. Entrambi verranno sostituiti con identiche attrazioni nuove; verrà posizionato un tappeto elastico, nuovi dondoli e giochi a molla, e, nella zona verso il campo di basket, saranno sistemati anche attrezzi per l'attività sportiva.

«Con l’occasione – continua Prencipe – sarà anche ripristinato il servizio di videosorveglianza e sarà ampliato a tutto il perimetro del parco».