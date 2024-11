Teatro dei Nobili impalcato e "impacchettato"

Attira la curiosità e le speranze dei passanti l'intervento in corso sul Teatro dei Nobili. Da giorni, all'interno dell'edificio, ormai diroccato, che si affaccia sulla piazza Amedeo IX, sono al lavoro operai che hanno montato nuove impalcature sia sulla facciata principale che su parti delle ali laterali verso via Rosanna Re.

La facciata dell'edificio è stata anche ricoperta da teli bianchi da cantiere che nascondono l'ormai inarrestabile degrado che si è impadronito di uno stabile dalla storia lunga e, al tempo stesso, tragica.

Le speranze di chi pensa a un'imminente opera di recupero del complesso, tuttavia, sono destinate a rimanere deluse. Gli interventi in corso fanno parte delle opere complessive di sicurezza che, da anni, la proprietà dell'immobile realizza periodicamente, occupandosi di tenere sotto controllo il proliferare della vegetazione e di garantire che nessuna porzione dell'edificio possa arrecare danni alle zone circostanti.

Sull'immobile vige un'ordinanza di messa in sicurezza, periodicamente reiterata dall'amministrazione comunale, e alla quale la proprietà ottempera con interventi costanti, tra cui quello attualmente in corso. Nei decenni scorsi si erano più volte ventilati recuperi e riqualificazioni del complesso che, tuttavia, non sono mai andate in porto.