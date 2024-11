Scuola e Volontariato: l'impegno dei ragazzi del liceo Avogadro

Sabato 16 novembre oltre un centinaio di ragazze e ragazzi del Liceo Scientifico “A. Avogadro”, con il coordinamento della professoressa di Religione, Elena Fossale, hanno partecipato all’iniziativa della Spesa solidale, in tutti i supermercati della città.

«La spesa solidale, però, - spiega Fossale - fa parte di un progetto più grande, di Scuola&Volontariato, che prevede il coinvolgimento degli allievi e delle allieve in attività sia durante la settimana sia in eventi specifici come quello di sabato scorso».

Il progetto vede la sinergia tra scuola, Comune di Vercelli e l’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi. Il numero di allievi e allieve coinvolti è veramente grande: ognuno, a seconda delle proprie inclinazioni e della propria sensibilità, presta servizio presso diverse strutture vercellesi: le case di riposo, l’Associazione Oncologica Pediatrica, l’Emporio solidale, l’Unicef, l’Ail. l’oratorio San Giuseppe e la Comunità di Sant'Egidio. Solidarietà, entusiasmo e gentilezza sono la cifra distintiva che caratterizza l’impegno di questi giovani e di queste giovani, che ritagliano del tempo da dedicare agli altri, arricchendo sé stessi.

«Siamo molto fieri dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – afferma la dirigente scolastica, Rossella Talice – perché, con un impegno costante e gratuito, danno un importante esempio di come si possono vivere in prima persona i valori che costruiscono solidamente una comunità.».

I prossimi appuntamenti vedranno gruppi di allievi e allieve impegnati in attività molto diversificate: il 29 novembre alle 21 al Teatro Civico salirà sul palco anche la Avogadro Band per il concerto gratuito organizzato dal Comitato Manifestazioni Vercellesi con offerta libera in beneficenza; sabato 7 e domenica 8 dicembre molti ragazzi e ragazze si troveranno in piazza per la vendita delle stelle di Natale per l’AIL e il 20 dicembre, aspettando Natale, ci sarà la partecipazione alla pizza solidale per le missioni vercellesi in Africa presso il San Giuseppe; in questa serata parteciperà anche l’Avogadro band.