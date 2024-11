Palestro: prende a calci il pitbull al guinzaglio e aggredisce i carabinieri, arrestato un 26enne

Mercoledì 20 novembre alle 21 a Palestro, i carabinieri di Robbio hanno arrestato in flagranza di reato di violenza e resistenza a un 26enne marocchino residente Palestro, regolare, già noto alle forze dell'ordine.

Intorno alle 18 circa è giunta una chiamata al 112 in cui un privato cittadino ha segnalato un extracomunitario davanti a un bar in via Cavour a Palestro che stava malmenando a calci un cane pitbull che aveva al guinzaglio.

La pattuglia dei Carabinieri di Robbio è intervenuta tempestivamente e, avvicinatisi all’uomo, lo ha invitato a smettere tale comportamento; il ragazzo invece che obbedire, ha inveito contro i militari cercando di colpirli con calci e pugni; dopo che i tentativi di portarlo alla ragione sono falliti, è stato a quel punto immobilizzato e portato in caserma dove, poiché il suo stato di agitazione non cessava, veniva sedato da sanitari 118 intervenuti e successivamente accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano, dove è stato piantonato la notte in attesa di essere poi accompagnato dell’udienza per direttissima, disposta dall’autorità giudiziaria per la giornata odierna.

Il cane è stato affidato al servizio di veterinaria dell’Ats Pavia poiché risultato privo di cip.