Cigliano, aperitivo solidale a favore della scuola professionale Estrela do Mar di Inhassoro (Mozambico)

Estrela do mar: una storia lunga 20 anni, cosi' si intitola il video che sara' proiettato alla So.M.S di Cigliano il 1 dicembre alle ore 17 in occasione dell'Apericena solidale a favore della Estrela do Mar di Inhassoro (Mozambico), la scuola professionale fondata nel 2004 dai missionari ciglianesi don Pio Bono e Caterina Fassio insieme con le ACLI. Il video racconta con le immagini i momenti salienti dell'evoluzione della scuola passata da Centro di formazione professionale ad Istituto tecnico commerciale. Partita con meno di 100 alunni, e' oggi frequentata da 1340 studenti. Dotata di moderni laboratori (elettricita' e meccanica industriale, falegnameria, sartoria e aule computer), e' considerata un'eccellenza tra le strutture formative del Mozambico. Il ricavato dell'Apericena solidale e' finalizzato a rinnovare i diversi laboratori, ad incrementare la dotazione di computer e a fare interventi di manutenzione straordinaria ormai necessari dopo 20 anni di vita.