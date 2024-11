Arriva il freddo, potenziato il numero di posti letto per i senza tetto

Con l’ondata di freddo ormai alle porte e la previsione che, la prossima settimana, le temperature andranno sotto zero durante la notte, il Comune e la Caritas potenziano l'offerta di posti letto per i cittadini in difficoltà.

Il totale sale a 96 così ripartiti: 28 per uomini al centro di accoglienza notturna Santa Teresa vicino al cimitero di Billiemme; 25 all’Aravecchia destinati a donne e bambini; 36 nei vari alloggi sempre per donne e bambini.

Gli appartamenti sono così distribuiti: tre ristrutturati, grazie ai fondi Pnrr, in viale Rimembranza; altri tre sempre in viale Rimembranza; uno in via Restano, uno in via Don Rossi e uno all’Aravecchia.Inoltre ci sono due alloggi - uno del Comune e uno della Caritas - destinati agli uomini per un totale di sette posti letto.

«Non lasciamo in strada nessuno - dice l’assessore alle Politiche Sociali, Valeria Simonetta. - Cerchiamo di contattare tutti i senza tetto che ci vengono segnalati. Alcuni - fa sapere - non accettano l’ospitalità e per loro scelta cercano di trovarsi altre sistemazioni».

«Le Politiche Sociali, l’attenzione ai fragili e ai deboli sono la nostra priorità - dice il sindaco, Roberto Scheda – i dati dei posti letto, in vista dell’arrivo del freddo, confermano il nostro impegno».