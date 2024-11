Il giornalista e scrittore Bruno Casalino torna in libreria con una nuova pubblicazione, questa volta sullo sport. Il libro dal titolo “Il Basket a Vercelli – dalle origini ai giorni nostri” viene presentato mercoledì 13 novembre alle ore 17 nella Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in via Monte di Pietà 22 nel corso di un incontro organizzato dall'associazione "Amici del Cecco". L’ingresso è libero. Dialogherà con l’autore il giornalista Enrico De Maria.

Il racconto parte dai primi decenni del secolo scorso quando si giocava su polverosi campi all’aperto in terra battuta, per arrivare a oggi, ai moderni parquet dei palazzetti. «Insomma - dice l’autore - ne ha fatta di strada il basket in un secolo di vita. Anche nella nostra città. Dove dai primi pionieri, attraverso tanti e tanti praticanti, si è arrivati ai giorni nostri in una girandola di società».

La pubblicazione vuole essere una carrellata sulle vicende di uno sport che dopo essere stato palla al cento e pallacanestro, oggi si chiama basket e richiama tanti praticanti.

Nel libro il lettore troverà così le molte squadre che hanno segnato il percorso di questa disciplina a Vercelli, con i suoi tanti protagonisti. Per qualcuno una scoperta. Per altri un tuffo nel passato.