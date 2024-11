Torna il Mercato di Sant'Andrea

Domenica 10 novembre torna in piazza Cavour e via Cavour il Mercato di Sant'Andrea, organizzato da Confesercenti per offrire occasioni per i primi acquisti natalizi o per rinnovare il guardaroba e allietare la tavola con proposte enogastronomiche per tutti i gusti.

Gli ambulanti che animano la rassegna propongono un selezionato assortimento di prodotti, dall’abbigliamento per tutta la famiglia alla biancheria per la casa, dagli accessori più originali alle calzature, dall’intimo fino alle proposte agroalimentari e street food.

Un’esperienza di acquisto che offre ai visitatori la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, unici e tradizionali. Ma anche l’occasione perfetta per curiosare e “svagarsi” in un contesto che abbina un’atmosfera piacevole a prodotti convenienti.